По данным СМИ, для этого украинцы использовали бомбы GBU-39.

Украинские военные нанесли удары по базе российских оккупантов. Это был ответ на жестокий удар России по учебному заведению в Полтаве.

Видео ударов опубликовал Telegram-канал "Khorne Group. Цитадель 2.0. Surprise for Russians", близкий к военным кругам.

"Ответочка за полтавское училище связи. Орки перемешались в кучу строительного мусора и своих поганых черепов. Привозите нам больше срочников и десантников. Мы за всеми вами наблюдаем", - говорится в описании.

Как пишет Nexta, украинцы ударили по расположению оккупантов в Курской области. Для этого были использованы бомбы GBU-39.

Удар по Полтаве 3 сентября - детали

3 сентября россияне нанесли удар двумя баллистическими ракетами по Полтаве, в результате чего частично разрушено шестиэтажное здание учебного заведения.

В результате ракетного удара по учебному заведению в Полтаве погибли 53 человека, еще 298 пострадали. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Вас также могут заинтересовать новости: