Спасательная операция была прервана 13-ю сигналами воздушной тревоги во вторник и среду, когда Россия подняла в воздух самолеты, угрожавшие запуском ракет.

На следующий день после разрушительного российского ракетного удара, в результате которого погибло более 50 человек в украинском городе Полтава, из здания пострадавшей военной академии вывалились кирпичи, пока измученные спасатели искали тела среди обломков, время от времени останавливаясь, чтобы послушать крики о помощи.

Как пишет The New York Times, всю ночь и до утра среды рабочие дремали на лужайке академии, некоторые использовали каски в качестве подушек, а рядом сидели собаки-спасатели.

Сотрудники аварийно-спасательной службы на месте удара выглядели измотанными, время от времени подходя к ближайшей палатке, где предлагали кофе и закуски.

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"Необходимо провести гораздо больше расчистки, прежде чем мы достигнем дна", - сказал один из них.

Какой бы ужасной ни была эта сцена, волонтеры и пожарные говорят, что это стало слишком привычным ритуалом за 30-месячную войну с Россией.

"Я не увидел здесь ничего нового. Я все это видел. Когда люди приходят, потому что не могут найти своих близких, вот тогда это эмоционально. Мертвые тела больше не шокируют и не вызывают эмоций", - сказал Максим Луговский, 25-летний волонтер, призывая спасателей что-нибудь съесть, чтобы поддержать силы.

Спасательная операция была прервана 13-ю сигналами воздушной тревоги во вторник и среду, когда Россия подняла в воздух самолеты, угрожавшие запуском ракет.

Пожарный, попросивший не называть его имени, сказал, что повторяющиеся сигналы тревоги замедлили спасательную операцию, но он и его коллеги научились работать, часто покидая место на короткие периоды в случае повторной атаки. "Мы часто так делаем", - сказал он.

Неподалеку воспитатели детского сада перед ударом все еще направляли малышей в подвальное бомбоубежище, когда здание сотрясли взрывы.

"Их обучают, они знают: тревога, беги обуваться. Но они маленькие, и это занимает время", - сказала Валерия Нор, 32 года, мать, которая бросилась проверить свою 3-летнюю дочь.

Никто не пострадал, но Нор сказала, что, когда она приехала, дети плакали и были напуганы. В районе снаружи солдаты и курсанты военной академии разбрелись веером, некоторые были в крови.

Они перевязывали друг другу раны, и местные жители помогали, сказала она. У некоторых солдат кровь текла из ушей.

Муж Нор, врач, побежал лечить раненых, пока она покупала воду и сок для потрясенных курсантов.

"В начале этой войны мы думали, что возьмем детей и убежим, если поблизости раздастся хоть один взрыв. Но мы не побежали. Мы приехали в эпицентр, чтобы помочь", - сказала она.

Удар по Полтаве 3 сентября - детали

3 сентября россияне нанесли удар двумя баллистическими ракетами по Полтаве, в результате чего частично разрушено шестиэтажное здание учебного заведения.

В результате ракетного удара по учебному заведению в Полтаве погибли 53 человека, еще 298 пострадали. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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