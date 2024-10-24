По мнению Селезнева, если процесс умышленно затягивается, то надеяться на положительное решение в этом вопросе Украине не стоит.

Союзники вряд ли отправят в Украину свои войска до завершения полномасштабной войны. Такое мнение в эфире 24 канала высказал бывший спикер Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев, отвечая на вопрос о возможности такого ответа союзников на привлечение военных КНДР Россией.

При этом он напомнил, что Украина уже имеет "прекрасный пример такой коллаборации", поскольку до широкомасштабного вторжения в Украину в рамках тренировочных миссий приезжали военнослужащие Вооруженных сил Канады, Великобритании, Польши и других партнеров. партнеров. Как подчеркнул Селезнев, они участвовали в совещательных и других миссиях, которые позволяли мониторить или обеспечивать подготовку украинского военного персонала.

"Вернутся ли они к нам (в тех масштабах - УНИАН)? Я серьезно сомневаюсь, что это произойдет до тех пор, пока не завершится полномасштабное российско-украинское противостояние. Да, было немало дискуссий о возможности задействования военнослужащих стран, входящих в Североатлантический Альянс, на второстепенных участках фронта. Чтобы мы имели возможность освободить с этих участков фронта наши силы и средства и направить туда, где они наиболее необходимы. Но не произошло тогда и вряд ли произойдет в перспективе", - считает полковник.

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По его словам, союзники "слишком осмотрительны".

"Слишком медленно происходят и дискуссии, и принятие соответствующих решений. А значит, если процесс умышленно затягивается, то надеяться на положительное решение этого вопроса, видимо, не стоит", - сказал Селезнев.

Северная Корея вступает в войну с Украиной - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, украинские власти заявили, что КНДР фактически включилась в войну РФ против Украины.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на бывшего российского разведчика отметило, что заключенное в июне соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей содержало секретный пункт, который предоставлял КНДР разрешение направить на войну в Украину первую волну из примерно 1 тысячи северокорейских солдат.

По данным южнокорейской разведки, КНДР уже отправила в РФ примерно 3 тысячи своих военных. Украина же располагает информацией уже о как минимум 12 тыс северокорейских военных, которых готовят в РФ для войны.

Еще в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о том, что обсуждал с союзниками вопрос возможной отправки войск в Украину и что такой сценарий нельзя исключать. Позже он подтверждал этот тезис, но отмечал, что согласия на это пока нет. По данным Минобороны Украины, дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу продолжаются.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеф Борель отметил, что в Европе обсуждается вопрос переноса учебной миссии из ЕС в Украину, но консенсуса по этому вопросу пока нет.

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