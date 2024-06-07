Иностранный военный контингент. Медленное стирание "красных линий"

Сначала "нормой" для западных партнеров Украины стали удары по Крыму, позже не такими страшными начали выглядеть атаки по военным целям на территории РФ, а сейчас уже не табу потенциальная возможность появления здесь иностранных военных инструкторов. Почему этот вопрос важен и трансформируется ли направление отдельных военных-иностранцев в Украину началом создания настоящей военной коалиции - читайте в материале УНИАН (укр.)