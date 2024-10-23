Военный рассказал о том, что Россия продолжает модернизировать свои войска в ходе войны в Украине и это создает определенную угрозу Западу.

В США должны быть обеспокоенными из-за того, что Россия продолжает модернизировать свои военные силы на основе уроков, которые они усвоили в ходе полномасштабной войны против Украины, заявляет генерал-лейтенант, командующий пятым армейским корпусом (V корпус) армии США в Польше Чарльз Костанца.

Он отметил, что западным союзником нужно иначе смотреть на смотреть на термины восстановления российской армии после потери более 600 тысяч человек с 24 февраля 2022 года, в эксклюзивном интервью "Голосу Америки". В ответе на вопрос — насколько угрожающей являются ВС РФ — Костанца подчеркнул, что российские вооруженные силы уже сейчас по численности больше, чем до полномасштабной войны.

"Они знают, что воюют с Украиной, против обученной Западом страны, оснащенной Западом. В течение последних 2 с половиной лет они учатся побеждать эти возможности и эти системы. Итак, они модернизируют свои силы на основе уроков, которые они усвоили, и я думаю, что это то, о чем мы должны беспокоиться", - заявил военный.

Видео дня

По его словам, Россия продолжает модернизировать свое вооружение и параллельно менять способы ведения войны, фокусируясь на опыте боевых действий против обученных Западом воинов ВСУ.

"Очевидно, это касается наших восточноевропейских союзников", - добавил Костанца.

Другие новости о действиях российских военных

Ранее УНИАН сообщал, как россиянам удается постоянно наступать. По словам генерала Гаврилюка, оккупанты в течение 2,5 лет полномасштабной войны превосходили Украину в количестве солдат и вооружения. И именно из-за этого в районе Покровска возникла сложная ситуация.

Кроме того, эксперт спрогнозировал действия россиян на Курщине. Он отмечает, что сейчас может начаться "вторая фаза" в операции, хотя ситуация усложнилась.

Вас также могут заинтересовать новости: