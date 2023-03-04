В результате точного попадания вспыхнул мощный пожар.

Украинские военные продолжают изо дня в день тщательно очищать нашу страну от российских оккупантов. В районе Соледара защитники Украины отправили в воздух склад оккупантов с боеприпасами.

Отмечается, что операцию бойцы 45-ой отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины еще в феврале текущего года.

"Соледар. Минус состав БК, февраль 2023 года. Можно вечно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и как работает украинская артиллерия", - говорится в комментарии к обнародованному видео.

Видео дня

На кадрах хорошо видно, что украинские артиллеристы ударили точно в цель – по российскому складу с боеприпасами. В результате там произошел взрыв и начался мощный пожар.

Бои за Соледар - что известно

Оккупационные войска РФ несколько месяцев 2022 года уничтожали Соледар, пытаясь его захватить.

25 января текущего года спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские военные ушли из Соледара. При этом во время попыток захватить город россияне потеряли столько людей, сколько и в двух чеченских войнах.

4 марта начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба рассказал, что возле Соледара ситуация стала еще напряженнее, враг постоянно обстреливает позиции украинских бойцов.

Вас также могут заинтересовать новости: