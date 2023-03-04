Враг увеличил натиск артиллерии, привлекает больше дронов.

Возле города Соледар Донецкой области ситуация стала еще напряженнее, враг постоянно обстреливает позиции украинских бойцов.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба.

"Ситуация напряженная. Враг регулярно обстреливает наши позиции и пытается прорвать нашу оборону с помощью штурмов, но ему ничего не удается", - подчеркнул Шандыба.

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По его словам, украинские бойцы отражают атаки, а артиллерия подавляет вражеские штурмы. Шандыба отметил, что последние несколько дней стали напряженнее. По его словам, враг увеличил натиск артиллерии, привлекает больше дронов, чтобы высчитывать места скопления украинских военных.

"Враг пытается прорвать украинские позиции небольшими группами - 15-20 человек, но мы атаки отбиваем. Сейчас стоим", - добавил начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады"Эдельвейс".

Он также отметил, что погодные условия мешают врагу штурмовать украинские позиции - земля размокла, а по ней трудно передвигаться как пехоте, так и технике.

Бои за Соледар

Российские войска несколько месяцев пытались захватить Соледар в Донецкой области. Россияне уничтожили всю инфраструктуру города во время боев.

25 января 2023 года спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый объявил, что украинские воины ушли из Соледара, чтобы сохранить жизнь личного состава. В то же время Россия, чтобы завоевать город, потеряла столько же людей, сколько в двух чеченских войнах.

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин пояснил, что уход украинских военных из города не привел к критической ситуации.

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