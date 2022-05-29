Оккупанты цинично выставляют на своих страницах в социальных сетях посты о том, как они греются под солнцем на берегу Азовского моря.

В оккупированном Геническе, что на Херсонщине, самопровозглашенная "власть" под дулами автоматов готовится провести туристический сезон.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Вооруженные российские военнослужащие ворвались в частные базы отдыха "Белый лебедь" и Arabatka.club в селе Геническая Горка на Арабатской стрелке. Оккупанты запретили местным охранникам пускать на базы людей, угрожая тем, что "уже в ближайшее время эти территории станут российской собственностью", – заявила омбудсмен.

По ее словам, оккупанты в военной форме выставляют на своих страницах в социальных сетях посты о том, как они греются под солнцем на берегу Азовского моря.

"Арабатская Стрелка граничит с оккупированным Крымским полуостровом, который используется агрессором как военная база для нападения на материковую часть Украины. Существует угроза, что выпущенные из Крыма истребители, военные вертолеты, ракеты будут подвергать опасности "отдыхающих", – добавила она.

Что происходит на юге Украины

Как известно, города и села Херсонщины живут под контролем российских оккупантов еще с первых дней масштабной войны. Рашисты стреляют на митингах за Украину, пытаются ввести рубли и устраивают максимальную зачистку всех активистов.

За информацией Американского института изучения войны (ISW), россияне готовятся к захвату остальной части Херсонской области и продвижению в Запорожье. Украинская разведка пишет, что захватчики строят третью линию обороны на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

28 мая, как сообщали в Генштабе, ВСУ пошли в контрнаступление на юге: оккупанты понесли существенные потери и заняли оборону.

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