Секретарь СНБО отметил, что Украина может использовать "немного другие средства".

Украина будет освобождать Крым так, как сочтет необходимым. Для деоккупации украинской территории могут использовать неожиданные методы.

"Мне сложно говорить, могут ли они (россияне - УНИАН) без боя что-то отдавать. Могу единственное сказать, что при необходимости мы будем освобождать таким образом, который будем считать необходимым на время принятия тех или иных решений", - заявил секретарь Совбеза и обороны Украины Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода" в ответ на слова министра обороны Алексея Резникова о том, что Украина вернет Крым "без боя".

По его словам, Украина может использовать "немного другие средства", если в этом будет необходимость.

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"И ни у кого мы спрашивать по этому поводу разрешения не собираемся. Это наша земля, и наша задача – ее уволить", – подчеркнул чиновник.

При этом Данилов назвал взрывы в Крыму знаком свыше для россинян.

"Господь милостив к нашей стране, он периодически отправляет сигналы рашистам, сейчас именно так надо говорить, что им надо оттуда убираться. И эти сигналы идут соответствующим образом. Думаю, что люди, которые имеют немного разума, имеют понимание, что нужно как можно скорее убираться с полуострова", – подытожил секретарь СНБО.

Освобождение Крыма от российских оккупантов - что известно

Президент Владимир Зеленский сообщил, что одна из задач контрнаступления ВСУ - освобождение Крыма. По его словам, многое зависит от поставок западного оружия.

При этом спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что удар по топливохранилищу россиян во временно оккуированном Севастополе является одним из элементов подготовки к украинскому контрнаступлению.

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