Херсон является "золотой картой" в войне с Россией, считает эксперт.

Херсонскую область можно освободи от российских оккупантов, если выбить логистическое обеспечение противника.

Освобождение Херсонщины от врагов должно занять несколько недель, рассказал бывший заместитель начальника штаба Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, капитан первого ранга запаса и эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко в интервью УНИАН.

"...Если выбить их логистическое обеспечение, это возможно сделать", - сказал регион.

Эксперт добавил, что у защитников нашего государства теперь есть высокоточное оружие, которым можно очень эффективно поражать ключевые логистические точки.

"...Основной момент в том, что мы не хотим разрушать территорию Херсонской области, ведь там живут наши люди, и работают наши предприятия", - отметил капитан.

Рыженко считает, что в войне с РФ Херсон является "золотой картой", от которой многое зависит.

"...Херсон - единственный областной центр, который россияне захватили за 5,5 месяцев. Поэтому, если мы его отобьем и выйдем на перешеек, это действительно будет очень серьезный удар для россиян", - заявил собеседник.

Экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ подчеркнул, что от этого будет зависеть развитие дальнейших событий.

Напомним, российские войска без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Враги захватили ряд населенных пунктов на юге и востоке нашей страны.

Ряд стран запада решили помогать украинской стороне, в частности, США предоставили ВСУ высокоточное вооружение - реактивные артиллерийские системы HIMARS.

В конце июля появилась информация, что противники стягивали технику в сторону Херсона, чтобы подготовиться к контрнаступлению армии Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что оккупация Херсонщины "висит" на трех мостах - Каховском, Дарьевском и железнодорожном.

30 июля стало известно, что украинские воины нанесли удар по Антоновскому железнодорожному мосту, который находится под Херсоном, и после этого захватчики не смогут им пользоваться.

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