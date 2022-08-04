Херсонскую область можно освободи от российских оккупантов, если выбить логистическое обеспечение противника.
Освобождение Херсонщины от врагов должно занять несколько недель, рассказал бывший заместитель начальника штаба Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, капитан первого ранга запаса и эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко в интервью УНИАН.
"...Если выбить их логистическое обеспечение, это возможно сделать", - сказал регион.
Эксперт добавил, что у защитников нашего государства теперь есть высокоточное оружие, которым можно очень эффективно поражать ключевые логистические точки.
"...Основной момент в том, что мы не хотим разрушать территорию Херсонской области, ведь там живут наши люди, и работают наши предприятия", - отметил капитан.
Рыженко считает, что в войне с РФ Херсон является "золотой картой", от которой многое зависит.
"...Херсон - единственный областной центр, который россияне захватили за 5,5 месяцев. Поэтому, если мы его отобьем и выйдем на перешеек, это действительно будет очень серьезный удар для россиян", - заявил собеседник.
Экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ подчеркнул, что от этого будет зависеть развитие дальнейших событий.
Напомним, российские войска без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Враги захватили ряд населенных пунктов на юге и востоке нашей страны.
Ряд стран запада решили помогать украинской стороне, в частности, США предоставили ВСУ высокоточное вооружение - реактивные артиллерийские системы HIMARS.
В конце июля появилась информация, что противники стягивали технику в сторону Херсона, чтобы подготовиться к контрнаступлению армии Украины.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что оккупация Херсонщины "висит" на трех мостах - Каховском, Дарьевском и железнодорожном.
30 июля стало известно, что украинские воины нанесли удар по Антоновскому железнодорожному мосту, который находится под Херсоном, и после этого захватчики не смогут им пользоваться.