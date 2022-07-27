Враги передвигаются по Каховской дамбе, отметил советник главы Офиса президента.

Оккупация Херсонской области россиянами "висит" на трех мостах.

Противники, в частности, передвигаются по железнодорожному мосту и Каховской дамбе, рассказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"Они (оккупанты - Ред.) идут по Каховской дамбе, они идут по железнодорожному мосту, и они бросили понтон через Ингулец, потому что в Дарьевке повредили мост. Сейчас все висит на трех мостах: железнодорожном, Каховском и Дарьевском", - заявил собеседник.

Напомним, российские захватчики осуществили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Врагам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на юге Украины, в частности - Херсон.

Вооруженные силы Украины давали достойный отпор оккупантам - на нашей территории по состоянию на 27 июля уже уничтожили более 40 тысяч противников.

26 июля мэр захваченного Мелитополя Иван Федоров поделился, что противники готовились к возможному контрнаступлению ВСУ - перебросили в сторону Херсона более 70 единиц военной техники.

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