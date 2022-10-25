Поражение под Херсоном произведет шок для глубинного народа и для бункера, считает Пионтковский.

Готовясь к неминуемому отходу из Херсонской области россияне ищут повод назвать отступление спасением жизней мирных жителей и своих военных.

Такое мнение в эфире телемарафона FREEДОМ озвучил политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"Кремль решает сейчас важнейшую задачу. Там, конечно, понимают, что Россия терпит стратегическое поражение. Но сейчас Путина волнует вопрос о надвигающемся освобождении, сдаче Херсона. Он понимает, что с военной точки зрения сдача неизбежна, а с политической она невозможна. Потому что после последних серий таких духоподъемных понтов, назначения нового дуболома главнокомандующего по слогам читавшего нам угрозу Украине… Поражение под Херсоном произведет шок для глубинного народа и для бункера. Нужно как-то совместить несовместимое", – говорит Пионтковский.

По мнению политолога, сейчас в Москве созревает план действий относительно Херсона. В частности, продумывают, как объяснить отход из области своим гражданам.

"Они будут защищать Херсон, они сейчас туда накачивают мобиков, которые должны, по их замыслу, в уличных боях... Но вряд ли украинская армия повторит ошибку германского Вермахта, который вел уличные бои в Сталинграде, будет продолжать удары HIMARS. Мне кажется, план их в следующем – вытеснить из информационного пространства такое незначительное событие как сдача Херсона. Поглотить его гораздо более масштабным – "чудовищные преступления украинской военщины", взрывающей Каховскую ГЭС или бомбу. Или и то, и другое одновременно. Тогда можно вслед за "жестом доброй воли" и "выравниванием фронта" поражение под Херсоном объявить спасением жизни мирных жителей и российских военнослужащих. Если помните, такой мотив прозвучал в легендарном выступлении этого олигофрена", – считает он.

Что происходит на Херсонском направлении

С августа на южном направлении продолжается контрнаступление ВСУ. Как сообщалось, к 21 октября ВСУ освободили уже более 80 населенных пунктов в Херсонской области.

Назначенный накануне командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что РФ не исключает принятия "непростых решений" по Херсону, без уточнений.

Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что Москва уже готовит информационную почву для возможного поражения на юге.

В то же время украинские военные и эксперты отмечают, что Россия, вероятно, будет биться за Херсон "до последнего солдата", так как российский диктатор приказал не отступать с правого берега Днепра. В частности, глава Главного управления разведки Минобороны Украины отмечал, что россияне будут сражаться за Херсонщину. Генштаб сообщал, что российские войска обустраивают линии обороны на левом берегу Днепра. Кроме того, сообщалось, что силы РФ выводят наиболее боеспособные подразделения на левый берег Днепра Херсонской области, готовятся к уличным боям.

Вероятно, россияне прибегнут к кровавым провокациям на Херсонщине. К примеру, могут обстрелять жилые массивы Херсона и обвинить в этом ВСУ, Также звучали предостережения, что в случае отступления россияне могут подорвать Каховскую ГЭС, поставив под угрозу более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

В настоящее время оккупанты проводят "эвакуацию" населения с правого берега оккупированной Херсонской области на левый.

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