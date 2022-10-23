Оккупанты тем временем пытаются сконцентрировать свои силы на левом берегу.

Вооруженные силы Украины продолжают двигать линию фронта на Херсонском направлении.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Пивдень" Наталья Гуменюк во время информационного телемарафона.

"Мы продолжаем активные действия, продолжаем двигать линию фронта (на Херсонщине - УНИАН). Но они (оккупанты - УНИАН) все же очень крепко там засели за оборонительным рубежом. Наша работа там продолжается, а они тем временем пытаются сконцентрировать свои силы на левом берегу", - отметила она.

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Также Гуменюк опровергла информацию о том, что оккупанты вытеснили ВСУ из определенных населенных пунктов на Херсонщине.

"Нет такого действия, которое бы соответствовало тому, что они вытеснили вооруженные силы Украины из какого-то населенного пункта... Это очередная манипуляция, но не более", - подчеркнула она.

"Оккупанты переформатируют свои подразделения именно для того, чтобы сконцентрироваться на обороне, которая будет более плотная на тех направлениях, по которым мы давим. Соответственно, они перемещают подразделения с одного направления на другое, чтобы усилить свое присутствие... То, что они покидают населенные пункты и передислоцируются на другие, говорит о той самой гибкости линии фронта, которую вы увидите очень скоро на картах", - добавила Гуменюк.

Война в Украине - контрнаступление на Херсонщине

В конце августа на разных направлениях началось контрнаступление ВСУ. В частности армия Украины продвинулась в Херсонской области. По состоянию на 21 октября в регионе деокуповано 88 населенных пунктов.

Аналитики американского института изучения войны (ISW) считают, что российская власть, вероятно, создает информационные условия, чтобы оправдать запланированное отступление своих войск и сдачу значительных территорий Херсонской области украинской армии.

Между тем, российские оккупанты распространяют лживую информацию о намерениях Вооруженных сил Украины разрушить Херсон, чтобы заставить людей уезжать.

На юге нашей страны воины активно уничтожают противника и его важные объекты, технику и вооружение. В частности, 22 октября на южном направлении ВСУ уничтожили два вражеских вертолета, 47 рашистов, 2 танка, РСЗО "Град", противотанковый ракетный комплекс, 16 единиц авто-бронетанковой техники и четыре склада с боеприпасами оккупантов. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более двухсот огневых задач.

Также в Генштабе ВСУ уточнили, что в Запорожской области и на Херсонщине за предыдущие дни ранено около 250 оккупантов. Также в результате поражения места дислокации захватчиков, уничтожено всего 11 единиц вооружения и военной техники.

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