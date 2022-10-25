Продолжаются мероприятия по "эвакуации" местных жителей из временно занимаемого Херсона.

Российские войска обустраивают линии обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области в связи с активным продвижением ВСУ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

В районе Горностаевки инженерно-саперные оккупанты проводят минирование береговой линии, оставляя небольшие проходы для потенциального отступления своих войск с правого берега.

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Продолжаются мероприятия по "эвакуации" местных жителей из временно занимаемого Херсона. С правобережной части города в населенные пункты Геническ и Скадовск вывезены оборудование и персонал всех банков и оккупационной администрации.

Кроме того, россияне похитили оборудование интернет-провайдеров. "Эвакуации" подлежат представители оперативных служб и медицинский персонал.

Прекращено финансирование оккупантами школ и обеспечение питанием детей в школах. Возросло количество грабежей местных жителей и случаев мародерства, отчитываются в Генштабе ВСУ.

Ситуация на Херсонском направлении

С августа на юге продолжается контрнаступление ВСУ. По состоянию на 21 октября защитники освободили уже более 80 населенных пунктов.

Из-за роста угрозы окружения и изоляции Вооруженными силами Украины российские оккупанты спешно выводят наиболее боеспособные подразделения на левый берег Днепра Херсона и готовятся к уличным боям.

Институт изучения войны считает, что Россия создает информационную почву для возможного поражения на юге. В то же время руководитель ГУР Буданов подчеркивает, что россияне не намерены просто так покидать Херсонщину и будут сражаться за нее.

Из-за военного бессилия Россия заминировала дамбу и агрегаты Каховской ГЭС, чтобы в случае отступления "оборвать путь" для украинцев. Под угрозой затопления находятся более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

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