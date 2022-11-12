В докладе отмечается, что к западу от Днепра все еще остаются российские войска, вероятно, чтобы вести партизанскую деятельность.

Российские оккупационные войска больше не имеют возможности удерживать правый берег реки Днепр в районе Херсонской области.

Этот факт констатировали в своем отчете эксперты Института изучения войны (ISW).

В докладе отмечается, что к западу от Днепра все еще остаются российские войска. Вероятно, что часть военнослужащих РФ может остаться на правом берегу, чтобы вести партизанскую деятельность.

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По данным аналитиков, вывод армии Российской Федерации из западной части Херсонской области длился около трех дней. В результате через Днепр было переправлено около 20 тыс. российских военных и 3500 единиц военной техники.

"Украинские силы быстро завершат освобождение районов, которые еще не подконтрольны им", - считают аналитики.

Эксперты обратили внимание на то, что оккупанты активно готовят несколько линий обороны на левом берегу Днепра. По их мнению, в ближайшее время армия РФ будет занята укреплением своих позиций на юге.

Освобождение Херсонщины

Украинцев призвали пока не возвращаться в Херсонскую область из-за высокой вероятности обстрелов. В частности, оккупанты заняли левый берег Днепра, откуда обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины.

11 ноября ВСУ освободили Херсон. Президент Украины Владимир Зеленский назвал 11 ноября историческим днем.

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