Это село расположено в Бериславском районе Херсонской области.

Одесские морпехи подняли украинский флаг в селе Львово Бериславского района Херсонской области.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, этот населенный пункт был освобожден от российских оккупантов.

Флаг в указанном селе подняли бойцы 35-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

Видео дня

Отметим, что село Львово расположено на правом берегу Днепра на расстоянии 60 км от Херсона и 28 км от Новой Каховки.

Освобождение Херсона - что известно

Как сообщал УНИАН, украинские военные ведут контрнаступление на южном направлении. По словам президента Владимира Зеленского, по состоянию на 12 ноября военнослужащие ВСУ уже установили контроль над 60 населенными пунктами в Херсонской области.

Перед этим министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести российские войска с западного берега реки Днепр на Херсонщине, в том числе и из областного центра. Уже 11 ноября украинские военные зашли в Херсон. Глава украинского государства назвал этот день "историческим", поскольку Украина вернула себе Херсон.

В Офисе президента сообщили, что в Херсоне и области уже работают главы областной, районной и городской военных администраций, а также сотрудники местных полиции и СБУ.

Между тем, освобождение украинских территорий от российских захватчиков продолжается.

В частности, сегодня, 13 ноября, Генеральный штаб сообщил, что ВСУ нанесли удар по зданию с 500 российскими оккупантами в Херсонской области. Оттуда до Таврийска вывезли два грузовика погибших захватчиков. В Генштабе отметили, что в ближайший госпиталь было доставлено 56 тяжелораненых оккупантов, из которых вскоре умерли еще 16 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: