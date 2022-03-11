Воевать на стороне РФ против Украины якобы согласились 16 тысяч "добровольцев".

Президент страны-оккупанта Владимир Путин решил отправлять на фронт "добровольцев". Очевидно, более 170 тысяч "освободителей", которые РФ привлекла к войне, уже не достаточно для планов Путина по захвату суверенной Украины".

Об отправке "добровольцев" Путин объявил сегодня, 11 марта, во время селекторного совещания, сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".

"Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе – тем более не за деньги – приехать и оказать помощь людям, которые живут на Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", - заявил Путин.

Российский диктатор добавил, что поддерживает передачу "вооружений западного производства, которое оказалось в руках русской армии" войскам псевдореспублік "ДНР" и "ЛНР".

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что якобы "свыше 16 тысяч людей из стран Ближнего Востока" желают поехать на помощь террористам "ДНР" и "ЛНР".

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