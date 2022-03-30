В службе рассказали о самых распространенных взрывоопасных предметах, а также характеристиках их угроз.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям рассказала о минах - их ни в коем случае нельзя трогать.

"Осторожно мины! С сегодняшнего дня для вашей безопасности и осведомленности в вопросах минной безопасности мы будем информировать вас о наиболее распространенных взрывоопасных предметах, а также характеристиках их угроз. В который раз призываем: не приближайтесь к минам и боеприпасам! Сообщайте о таких находках спасателям или полиции! Расскажите об этом детям", - сообщили в ГСЧС.

В частности, служба показала, как выглядят ОЗМ-72, МОН-50, ТМ-62М, ПФМ-1-1 и ПФС-1С, ПМН-2, МОН-200, ПОМ-2.

ОЗМ-72

Осколочная противопехотная мина кругового поражения

Корпус металлический

Имеет датчики цели в виде растяжки

Усилие срабатывания 3,5 кг

Может устанавливаться в управляемом и не управляемом виде

МОН-50

Осколочная противопехотная мина направленного действия

Корпус пластмассовый

Имеет датчики цели в виде растяжки

Усилие срабатывания 3,5 кг

Может устанавливаться в управляемом и не управляемом виде

ТМ-62М

Фугасная противотанковая мина

Корпус металлический

Имеет датчик срабатывания в виде диска

Усилие срабатывания на датчик цели от 120 кг

Устанавливается в грунте или на поверхности Земли

ПФМ-1-1 и ПФС-1С

Фугасная противопехотная мина нажимного действия

Корпус пластмассовый

Размер 11 на 6 на 2 см

Сила срабатывания от 5 кг

Мина дистанционного минирования

Мины бывают зеленого и коричневого цветов

Имеет механизм самоликвидации

Могут встречаться в местах нанесения ударов из систем залпового огня

ПМН-2

Фугасная противотанковая мина нажимного действия

Корпус пластмассовый с датчиком цели в виде креста

Диаметр 12 см

Сила срабатывания от 5 кг

Устанавливаются в грунтах или на поверхности Земли

Бывают зеленого и коричневого цветов

МОН-200

Осколочная противопехотная мина

Корпус металлический

Имеет датчики цели в виде растяжки

Усилие срабатывания 3,5 кг

Может устанавливаться в управляемом и не управляемом виде

Отличается от мины МОН-50 большим размером

ПОМ-2

Осколочная противопехотная мина кругового поражения

Корпус металлический

Имеет 4 датчика цели (растяжки)

Усилие срабатывания 3,5 кг

Имеет механизм самоликвидации

Как сообщал УНИАН, ранее в Запорожской области трое подростков играли с боеприпасом, пока он не сдетонировал. Пострадавших забрали в больницу.

В Одессе на пляже взорвалась мина.

А житель Николаева собрал и привез домой снаряды: от взрыва погибла женщина.

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