Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям рассказала о минах - их ни в коем случае нельзя трогать.
"Осторожно мины! С сегодняшнего дня для вашей безопасности и осведомленности в вопросах минной безопасности мы будем информировать вас о наиболее распространенных взрывоопасных предметах, а также характеристиках их угроз. В который раз призываем: не приближайтесь к минам и боеприпасам! Сообщайте о таких находках спасателям или полиции! Расскажите об этом детям", - сообщили в ГСЧС.
В частности, служба показала, как выглядят ОЗМ-72, МОН-50, ТМ-62М, ПФМ-1-1 и ПФС-1С, ПМН-2, МОН-200, ПОМ-2.
ОЗМ-72
- Осколочная противопехотная мина кругового поражения
- Корпус металлический
- Имеет датчики цели в виде растяжки
- Усилие срабатывания 3,5 кг
- Может устанавливаться в управляемом и не управляемом виде
МОН-50
- Осколочная противопехотная мина направленного действия
- Корпус пластмассовый
- Имеет датчики цели в виде растяжки
- Усилие срабатывания 3,5 кг
- Может устанавливаться в управляемом и не управляемом виде
ТМ-62М
- Фугасная противотанковая мина
- Корпус металлический
- Имеет датчик срабатывания в виде диска
- Усилие срабатывания на датчик цели от 120 кг
- Устанавливается в грунте или на поверхности Земли
ПФМ-1-1 и ПФС-1С
- Фугасная противопехотная мина нажимного действия
- Корпус пластмассовый
- Размер 11 на 6 на 2 см
- Сила срабатывания от 5 кг
- Мина дистанционного минирования
- Мины бывают зеленого и коричневого цветов
- Имеет механизм самоликвидации
- Могут встречаться в местах нанесения ударов из систем залпового огня
ПМН-2
- Фугасная противотанковая мина нажимного действия
- Корпус пластмассовый с датчиком цели в виде креста
- Диаметр 12 см
- Сила срабатывания от 5 кг
- Устанавливаются в грунтах или на поверхности Земли
- Бывают зеленого и коричневого цветов
МОН-200
- Осколочная противопехотная мина
- Корпус металлический
- Имеет датчики цели в виде растяжки
- Усилие срабатывания 3,5 кг
- Может устанавливаться в управляемом и не управляемом виде
- Отличается от мины МОН-50 большим размером
ПОМ-2
- Осколочная противопехотная мина кругового поражения
- Корпус металлический
- Имеет 4 датчика цели (растяжки)
- Усилие срабатывания 3,5 кг
- Имеет механизм самоликвидации
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