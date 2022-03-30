Спасатели призывают не приближаться к минам и боеприпасам / фото УНИАН

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям рассказала о минах - их ни в коем случае нельзя трогать.

"Осторожно мины! С сегодняшнего дня для вашей безопасности и осведомленности в вопросах минной безопасности мы будем информировать вас о наиболее распространенных взрывоопасных предметах, а также характеристиках их угроз. В который раз призываем: не приближайтесь к минам и боеприпасам! Сообщайте о таких находках спасателям или полиции! Расскажите об этом детям", - сообщили в ГСЧС.

В частности, служба показала, как выглядят ОЗМ-72, МОН-50, ТМ-62М, ПФМ-1-1 и ПФС-1С, ПМН-2, МОН-200, ПОМ-2.

ОЗМ-72

  • Осколочная противопехотная мина кругового поражения
  • Корпус металлический
  • Имеет датчики цели в виде растяжки
  • Усилие срабатывания 3,5 кг
  • Может устанавливаться в управляемом и не управляемом виде

МОН-50

  • Осколочная противопехотная мина направленного действия
  • Корпус пластмассовый
  • Имеет датчики цели в виде растяжки
  • Усилие срабатывания 3,5 кг
  • Может устанавливаться в управляемом и не управляемом виде

ТМ-62М

  • Фугасная противотанковая мина
  • Корпус металлический
  • Имеет датчик срабатывания в виде диска
  • Усилие срабатывания на датчик цели от 120 кг
  • Устанавливается в грунте или на поверхности Земли

ПФМ-1-1 и ПФС-1С

  • Фугасная противопехотная мина нажимного действия
  • Корпус пластмассовый
  • Размер 11 на 6 на 2 см
  • Сила срабатывания от 5 кг
  • Мина дистанционного минирования
  • Мины бывают зеленого и коричневого цветов
  • Имеет механизм самоликвидации
  • Могут встречаться в местах нанесения ударов из систем залпового огня

ПМН-2

  • Фугасная противотанковая мина нажимного действия
  • Корпус пластмассовый с датчиком цели в виде креста
  • Диаметр 12 см
  • Сила срабатывания от 5 кг
  • Устанавливаются в грунтах или на поверхности Земли
  • Бывают зеленого и коричневого цветов

МОН-200

  • Осколочная противопехотная мина
  • Корпус металлический
  • Имеет датчики цели в виде растяжки
  • Усилие срабатывания 3,5 кг
  • Может устанавливаться в управляемом и не управляемом виде
  • Отличается от мины МОН-50 большим размером

ПОМ-2

  • Осколочная противопехотная мина кругового поражения
  • Корпус металлический
  • Имеет 4 датчика цели (растяжки)
  • Усилие срабатывания 3,5 кг
  • Имеет механизм самоликвидации

Как сообщал УНИАН, ранее в Запорожской области трое подростков играли с боеприпасом, пока он не сдетонировал. Пострадавших забрали в больницу.

В Одессе на пляже взорвалась мина.

А житель Николаева собрал и привез домой снаряды: от взрыва погибла женщина.

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