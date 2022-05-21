У русских притоков пополнений в силах и средствах не покрывает то, что сжигается.

Основная битва, которая определит ход российско-украинской войны, происходит уже не на востоке, а во кабинетах западных политиков.

Такое мнение выразил аналитик Национального института стратегических исследований, военный эксперт Николай Белесков.

"Именно уровень поддержки Украины со стороны стран Запада определит будущее развитие событий", - отметил эксперт.

По его мнению, у России нет другого варианта, кроме как перейти к обороне по всей линии фронта. У россиян, подчеркнул Белесков, приток пополнений в силах и средствах не покрывает то, что сжигается.

На поле боя важную роль будет играть ракетно-артиллерийское вооружение, написал он. С тяжелым вооружением ВСУ смогут деоккупировать территории, которые принадлежат Украине "по праву".

Война в Украине: обновленные данные

Российские войска продолжают попытки захватить Донецкую и Луганскую область, населенные пункты в регионе рашисты обстреливают круглосуточно.

В настоящее время бои идут в окрестностях Северодонецка, тяжелая ситуация в Попасной и Золотом, уточнил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

На востоке отбито 11 атак врага, уничтожено 8 танков, 3 артиллерийских системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 6 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения ПВО сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA".

Кроме того, по мнению Института изучения войны, российские войска пытаются вернуть старые позиции на север от Харькова. Это происходит либо с целью оттянуть силы ВСУ, контрнаступающие в области, либо укрепить оборону в том направлении.

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