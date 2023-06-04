Ребенок погиб во время кассетного обстрела российских оккупантов.

Сегодня в Украине вспоминают невинных жертв - детей, погибших в результате российской агрессии. Историю одного подростка рассказали журналисты в сюжете ТСН. Речь идет об Иване из Иванкова Киевской области.

Иванков попал в оккупацию в первый день полномасштабной войны, там учился в 9 классе Иван. Фото парня и большой букет белых цветов стоит на первой парте, где он сидел.

Иван погиб в 18 км от Иванкова, сегодня здесь о российской агрессии напоминают разве поврежденные крыши и дырявые заборы.

"Это история одного кассетного обстрела в селе Розважев в марте прошлого года. Тогда под этот обстрел попали 12 человек, и только двое остались невредимыми. 6 получили тяжелые ранения, 4 погибли. Из них двое – это мальчики", - говорится в сюжете.

В это село родители перевезли Ивана подальше от оккупации и собирались прорываться дальше, но в последний момент сын понес соседке продукты.

"Он (Иван, - УНИАН.) вышел из дома и крикнул: "Папа". Я был в доме и это отчетливо слышал. Обломок из спины прямо в сердце, он сразу умер", - рассказывает отец мальчика.

Семья Ивана сейчас в Турции - мама до сих пор лечится, ей сильно повредило обе ноги, одну пришлось ампутировать.

Сына отец сначала похоронил прямо во дворе, и только когда оккупантов удалось выгнать, Ивана перезахоронили. "Пришлось сына хоронить дважды", - говорит убитый горем отец.

Зеленский о детях-жертвах войны в Украине

Владимир Зеленский в День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, отметил, что российские захватчики уже убили по меньшей мере 500 детей в Украине. Он заявил, что точное количество пострадавших детей невозможно установить из-за боевых действий и российской оккупации.

Президент говорит, что эти дети могли стать известными учеными, художниками, спортивными чемпионами, творить историю Украины.

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