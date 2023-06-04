Точное количество пострадавших детей не может быть установлено.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что российские захватчики уже убили по меньшей мере 500 детей в Украине. Он отметил, что точное количество пострадавших детей невозможно установить из-за боевых действий и российской оккупации.

"В списке невинных детских жертв российской агрессии уже по меньшей мере 500 наших детей", - подчеркнул глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Президент отметил, что эти дети могли стать известными учеными, художниками, спортивными чемпионами, творить историю Украины.

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"Их убили российские оружие и ненависть, которые ежедневно продолжают забирать и разрушать жизнь украинских детей", - добавил глава государства.

Также, по его словам, точное количество пострадавших детей пока невозможно установить из-за активных боевых действий и российской оккупации части территории Украины.

В то же время, Офис генерального прокурора отмечает, что по состоянию на утро 4 июня 2023 года более 1490 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

"По официальной информации ювенальных прокуроров 485 детей погибли и более 1005 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Депортация украинских детей россиянами - главные новости

Известно о принудительной депортации по меньшей мере 19 453 украинских детей в Россию. На время начала полномасштабной захватнической войны России против Украины, на территориях, которые сейчас оккупированы, проживало около 700 тысяч детей.

Кроме того, от террористических обстрелов постоянно гибнут маленькие украинцы. Так, 3 июня в результате удара по пригороду Днепра погибла двухлетняя девочка. Ее тело нашли под завалами дома.

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