Оккупанты дистанционно минируют Донбасс запрещенными противопехотными минами - штаб ООС (фото)

Украинские военные зафиксировали использование российскими незаконными вооруженными формированиями на Донбассе запрещенных международными конвенциями противопехотных мин ПОМ-2.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон заявляет, что оккупанты продолжают дистанционно минировать Донбасс противопехотными минами ПОМ-2.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

В частности, украинская сторона СЦКК сообщает о зафиксированном очередном факте использования российскими незаконными вооруженными формированиями на Донбассе запрещенных международными конвенциями противопехотных мин ПОМ-2, которые угрожают жизни и здоровью мирного населения Донбасса.

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Так 15 июля оккупационные войска по направлению неподконтрольного поселка Доломитное совершили обстрел в сторону жилых домов поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. Террористы применили РПГ-7, граната которого заменена на мину ПОМ-2.

Прибыв на место обстрела, наблюдательная группа украинской стороны СЦКК провела фотофиксацию и установила, что на территории ЗАО «Бахмутский аграрный союз», в результате обстрела российскими оккупантами, была выявлена мина ПОМ-2, которая не привелась в боевое состояние.

«Планируется дальнейшая утилизация боеприпаса подразделением ГСЧС Украины. Существует вероятность возможности нахождения нескольких таких мин на прилегающей территории», - говорится в сообщении.

В этой связи украинские военные напоминают, что указанный вид мин запрещен Оттавской конвенцией с 1997 года и изготавливается исключительно в Российской Федерации.

«Противопехотная мина ПОМ-2 имеет период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23-24 часа). Для доставки мин используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7. Радиус сплошного поражения составляет до 16 метров, мина срабатывает в момент, когда человек заденет одну из четырех тонких капроновых нитей, длиной до 10 метров каждая. Существуют модификации мины также и без самоликвидации», - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что такие факты указывают на причастность Российской Федерации к систематическим поставкам этого типа мин на неподконтрольную Украине территорию, с целью дальнейшего их применения оккупантами по жилым районам Донбасса.

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