Владислав Селезнев рекомендовал ориентироваться на действия посольства США в Украине.

Россия впервые применила баллистическую ракету "Орешник" по Украине 21 ноября, ударив по Днепру, и сейчас в Украине время от времени объявляется воздушная тревога из-за угрозы нового удара. В комментарии РБК-Украина эксперты оценили уровень угрозы и назвали признак, по которому можно судить о реальности нового удара "Орешником".

Так, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко Мусиенко отметил, что развертывание такого комплекса является заметным, и за полигоном Капустин Яр в Астраханской области ведется постоянное наблюдение, в том числе и со стороны союзников Украины.

"Как только там происходит определенная активность, объявляется сразу воздушная тревога, чтобы предупредить о возможных вызовах. Но в последнее время это были фактически демонстрационные действия со стороны России. То есть они показывали, что готовятся к атаке, делали имитационные пуски, но реальных пусков не было", - объясняет Мусиенко.

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При этом военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что для него ключевой признак того, действительно ли существует реальная угроза удара "Орешником", - это действия посольства США в Украине.

"Только оно объявит, как в прошлый раз, когда РФ "Орешником" била по Днепру, о временном закрытии учреждения - вот тогда есть повод действительно волноваться. А так соответствующие тренировки россияне проводят. Это же маркер психологического воздействия", - считает Селезнев.

К тому же он напомнил, что Москва должна предупреждать Вашингтон в случаях, когда осуществляет баллистические пуски ракет средней дальности действия.

"Чтобы не произошло "досадной неожиданности", когда Вашингтон, воспринимая такие ракетные пуски как непосредственную угрозу собственной нацбезопасности, может ударить всем имеющимся ядерным потенциалом по территории РФ. Поэтому существует определенный алгоритм оповещений между РФ и США относительно таких действий и приготовления к ним", - добавил Селезнев.

Ракета Орешник - что известно

Напомним, 19 декабря Путин заявил, что никто не может сбить "Орешник", и предложил это "проверить в Киеве": "Шансов у Запада никаких нет, чтобы сбить эти ракеты... Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет".

Тем временем Россия делает имитации пусков "Орешника" по Украине с полигона "Капустин Яр". По мнению эксперта Александра Коваленко, таким образом Москва пытается психологически давить на Киев.

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