Путин назвал "Орешник" новым чудом российского вооружения, но это не так.

Российская ракета "Орешник" - не более чем улучшенная версия старой модели, баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж".

К такому выводу пришли украинские ученые из Киевского научно-исследовательского института судебной экспертизы, изучив обугленные части ракеты, оставшиеся после удара по Днепру 21 ноября 2024 года. Об этом говорится в статье журнала The Economist.

В издании напомнили, что правитель России Владимир Путин назвал "гиперзвуковой" "Орешник" новым чудом российского вооружения, но его обломки "говорят" о другом.

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"Одна часть датируется 2017 годом. Другая, внутри одной из боеголовок ракеты, датируется 2016 годом, - отмечается в статье. - Вместо того, чтобы представлять серьезную угрозу, "Орешник" - это демонстрация силы, созданная с расчетом на западную аудиторию, и напоминание о ядерном потенциале России".

Российская ракета "Орешник" - что важно знать

Напомним, рано утром 21 ноября 2024 года российские войска ударили ракетами по городу Днепр. Сразу после атаки в Воздушных силах ВСу сообщили, что Россия использовала для удара межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

Вечером в тот же день Путин заявил, что атака была произведена "ракетой средней дальности с применением новейшей ракетной системы "Орешник" с неядерной гиперзвуковой боеголовкой". При этом он назвал данный удар "ответом на недавние удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по российской территории".

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