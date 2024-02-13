Эксперт призвал людей не разносить панику насчет ситуации в Авдеевке.

Бои в Авдеевке продолжаются, и ситуация в этом городе, расположенном в Донецкой области, продолжает оставаться в центре внимания. В городе украинские военные не находятся в оперативном окружении.

Такой информацией поделился военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем Telegram-канале. Эксперт также в достаточно грубой форме призвал не сеять панику. "Учите матчасть, дятлы, не разносите панику и российские нарративы", - подчеркнул аналитик.

По его сведения, "оперативного окружения в Авдеевке нет". Коваленко объяснил, что оперативным окружением называют положение сил, во время котрого они "отрезаны" от основной группы войск, и из-за этого не может быть обеспечена логистика, или силы не могут выйти из изоляции, но способны маневрировать.

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Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал свежую карту боевых действий, на которой изображена Авдеевка.

В центре внимания Адеевка сегодня, - новости последнего часа

Россияне активно начали пытаться захватить город осенью прошлого года и несли колоссальные потери в живой силе и технике. По сведениям Forbes, РФ потеряла, в частности, более 200 танков.

Появилась информация, что у противника есть успехи в Авдеевке. Стоит отметить, что украинские военные имеют "снарядный голод" из-за того, что "застопорилась" помощь Киеву от США. Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий говорил, что наши защитники могут выйти из города из-за нехватки боеприпасов. Позже эксперт спрогнозировал, что это может произойти в ближайшее время.

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