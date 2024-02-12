Украина выведет гарнизон из Авдеевки, когда РФ подойдет к последней логистической дороге в городе, убежден Дикий.

Если не произойдет никакого чуда, Украина в ближайшее время выйдет из Авдеевки Донецкой области. Такое заявление сделал военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий.

"Бои в Авдеевке очень страшные, но в целом для нас выгодные. Поскольку там соблюдается очень выгодное для нас соотношение потерь. Это фактически "мясорубка", где враг утилизируется просто, я бы сказал, в индустриальных масштабах. До недавнего времени эта "мясорубка" для нас была однозначно выгодной именно в смысле этой ужасной военной арифметики, потому что война – это прежде всего о том, кто кого сколько убил, к сожалению", – сказал он в эфире Radio NV.

По его словам, сейчас в городе идут такие же бои, как были в Бахмуте или Соледаре. Соотношение потерь здесь до недавнего времени составляло 1:10 в пользу Сил обороны. Впрочем, сейчас цифры меняются.

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"Если посмотреть изнутри процесса, то там все выглядит так: там лишь одна трасса, на которой держится все обеспечение Авдеевки. Эта трасса простреливается уже не первый месяц. Но наши бойцы привыкли к тому. Впрочем, кажется, что этого осталось ненадолго", – объясняет Дикий.

По состоянию на сейчас РФ находится в 700 метрах от этой трассы. По словам Дикого, оккупанты дойдут до нее – это лишь "вопрос времени".

"Я практически уверен, что никто не собирается оставлять гарнизон в осаде, никто не собирается устраивать второй Мариуполь. Вопрос стоит так: пока держится логистическая трасса, до тех пор держится Авдеевский гарнизон. Сигналом, чтобы отводить контингент из Авдеевки будет именно то, что РФ вышла к трассе. Не будем ванговать, через сколько это случится", – подытожил эксперт.

Бои за Авдеевку: главные новости

По мнению военного эксперта BILD Юлиана Репке, Авдеевка может пасть в ближайшие дни или недели. Причина – в количественном превосходстве врага как в личном составе, так и в вооружении.

По информации Forbes, на днях Силы обороны перенаправили в Авдеевку одну из наиболее дееспособных бригад – Третью штурмовую. По их мнению, решив остаться и бороться, украинские войска берут на себя огромный риск.

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