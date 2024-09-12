Россияне будут концентрировать на Курщине силы и средства для контрудара, но нам нужно держаться до наступления дождливой погоды.

Операция Сил обороны Украины отвлекла российских оккупантов от наступательных действий на Покровском направлении. Нам удалось построить управление войсками так, что враг этого не смог увидеть.

Об этом заявил военный эксперт Петр Черник в эфире Армия TV. По его словам, операция наших Сил обороны в Курской области является блестящей.

"На этот раз мы смогли построить свое скрытое оперативное управление войсками так, что враг этого не смог увидеть. Это очень важно. Еще один принципиальный момент - вспомним, как враг зашел в Херсонскую область, и как повело себя наше население, у нас был массовый всплеск гражданского сопротивления", - заявил эксперт.

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В то же время, как отметил Черник, среди россиян никакого сопротивления не было и нет.

"Это еще раз свидетельствует о том, насколько рабский менталитет имеет их население", - подчеркнул он.

Также эксперт заявил, что с военной точки зрения Суджа имеет серьезное логистическое значение как железнодорожный, так и автомобильный узел, "там вся география в нашу пользу". Кроме того, он отметил, что россияне будут концентрировать на Курщине силы и средства для контрудара.

"Но они имеют возможность ударить один раз. Речь идет о цикле сухой погоды. Как только пойдут дожди, все раскиснет, у них в том числе, тяжелая техника, особенно танки двигаться по грунту не смогут", - сказал он.

Также Черник уверен, что Курская операция отвлекла оккупантов от штурмов на Покровском направлении.

"На эту минуту Покровское направление существенно затормозилось... Нам нужно выдержать сейчас дождевую погоду", - добавил эксперт.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил ранее, что Украина делает все возможное, чтобы не потерять Покровск и Курская операция помогает в этом. В частности, она лишила оккупантов возможности маневрировать своими частями.

Он подчеркнул, что хоть Россия и не перебросила из Покровского района много войск, за исключением одной бригады морской пехоты, но теперь оккупанты не могут маневрировать своими резервами так, как раньше. При этом это ослабление ощущается на других направлениях. Так, фиксируется снижение количества артиллерийских обстрелов и интенсивность наступательных действий.

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