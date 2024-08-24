Эксперт добавил, что Силы обороны также стремятся взять под огневой контроль основные магистрали.

Военный эксперт Дмитрий Жмайло отметил, что около трех тысяч российских военнослужащих оказались в оперативном окружении на Курщине после того, как ВСУ взорвали три основных моста через реку Сейм.

"Многие из них сдаются в плен, о чем свидетельствуют наши военные, которые выходят на ротацию в Сумскую область. Однако некоторые группы оказывают ожесточенное сопротивление. Например, сейчас идут бои в поселке Малая Локня, где россияне забаррикадировались в женской колонии и даже привлекли ее охранный персонал к отражению украинских атак", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, самым горячим остается Кореневское направление на Курщине: там за последние дни ВСУ удалось пройти через села Витрено и Никипеловка. Также под контроль были взяты новые населенные пункты: Журавлевка, Калинов, Кругленькое.

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"Менее динамично развиваются события к востоку от города Суджа, в частности, в направлении Мартыновки, где есть незначительное продвижение, но общая динамика медленнее. Глушковский район окружен рекой Сейм на севере, украинскими войсками на востоке и украинской границей на западе. Мы взяли эту территорию под огневой контроль, активно используем FPV-дроны и артиллерию. Сейчас Силы обороны пытаются занять выгодные рубежи и стратегические высоты", - рассказал Жмайло.

Аналитик добавил, что Силы обороны также стремятся взять под огневой контроль основные магистрали.

"В частности, трассу Курск - Белгород, чтобы перерезать снабжение, которое является критическим для россиян для поддержки Харьковского плацдарма, и трассу Курск - Рыльск - Льгов, где россияне активно укрепляются, но эта территория уже находится в зоне досягаемости нашей артиллерии", - добавил Жмайло.

Операция в Курской области - детали

Военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что российские подразделения перебрасывают на Курщину как с разных направлений фронта в Украине, так и из тыловых районов России.

"С Покровского направления снята 810-я бригада морской пехоты, место постоянной дислокации - г. Севастополь, переброшена на Курское направление. С Красногоровки Кураховского направления снята одна из самых боеспособных бригад так называемого 1-го армейского корпуса, бригада "пятнашка" - на Курское направление. С Краматорского направления, с Часового Яра снят 1-й штурмовой отряд бывшего ЧВК "Вагнер", сейчас это добровольческий корпус под командованием "Ратибора", переброшен на Курское направление", - рассказал он.

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