Ранее были разрушены все три моста через реку Сейм, соединявшие контролируемую Россией территорию с маршрутами поставок.

Украинские войска впервые официально признали использование западных ракетных систем в операции на российской территории. Произошло это через несколько часов после крупнейшей на сегодняшний день атаки украинских беспилотников на Москву, пишет The Times.

Силы обороны используют американские системы HIMARS для уничтожения мостов, понтонов и инженерного оборудования войск РФ в Курской области, заявили в ВСУ. Ранее были разрушены все три моста через реку Сейм, соединявшие контролируемую Россией территорию с маршрутами снабжения, в ловушке оказались до 3000 военных РФ. Это заставило российских военных инженеров строить понтонные переправы.

"Украина отправила тысячи военных через границу в Россию 6 августа, захватив почти 500 квадратных миль (более 1200 квадратных километров, – УНИАН) российской территории за две недели, в то время как российские военные пытались укрепить свою плохо защищенную границу и предотвратить любое дальнейшее продвижение. Российские военные блогеры и международные журналисты с украинской стороны идентифицировали британские, американские и итальянские танки и бронемашины как такие, которые использовались во время штурма", – пишет издание.

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Президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что операция в Курской области показала западным союзникам, что их опасения относительно последствий атак на российскую территорию были безосновательными, и призвал снять все ограничения на использование западного оружия. Он подтвердил, что Украина держала своих союзников в неведении накануне трансграничного наступления, зная, что они наложат вето на операцию, которая "пересечет самую строгую из всех красных линий, которые имеет Россия".

Тот факт, что российский диктатор Владимир Путин не воплотил в жизнь свои угрозы возмездия НАТО, свидетельствует о том, что они были пустыми, утверждал Зеленский, призывая Запад снять ограничения по применению дальнобойного оружия.

Системы HIMARS, дальность действия которых составляет около 50 миль (80 км, – УНИАН), были впервые предоставлены Украине в августе 2022 года при условии, что они не будут использоваться на территории России. С тех пор эти ограничения были смягчены. Но Украина все еще не может использовать западные ракетные системы большой дальности против России.

Ранее Зеленский заявлял, что Курская операция имела целью создать буферную зону против трансграничных нападений на Украину, сигнализируя, что его войска намерены остаться на территории, которую они пока отвоевали. Это также может свидетельствовать о надежде Киева использовать эту территорию как разменную монету в будущих переговорах по восстановлению контроля над оккупированными Россией территориями Украины.

Использование западного вооружения в Курской операции

Ранее ряд стран, в частности Германия, заявили, что не против использования предоставленного Украине вооружения в ее операции в Курской области.

Представитель Министерства обороны ФРГ Арно Коллац отмечал, что предоставленное Германией оружие становится собственностью Украины с момента передачи украинской стороне. Оно может использоваться так, как посчитает нужным Киев.

Кроме того, на кадрах из Курской области засветились колесные бронетранспортеры Stryker американского производства. Также там был применен немецкий инженерный танк на базе танка Leopard 1.

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