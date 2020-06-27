Ситуация на Донбассе: украинские военные уничтожили одного и ранили двух российских оккупантов

На все провокации захватчиков наши подразделения оказывали оперативный и адекватный ответ из имеющегося штатного вооружения.

26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ", вблизи населенного пункта Крымское агрессор трижды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра, а также станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Также российские вооруженные формирования обстреливали из минометов калибра 82 мм защитников Катериновки, Новоалександровки и Новозвановки. Проявляли огневую активность оккупанты и на окраинах Хутора Свободный, здесь агрессор вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А неподалеку Шумив были зафиксированы вражеские обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД", возле населенного пункта Славное противник применил минометы калибра 82 мм и ручные противотанковые гранатометы.

Вследствие вражеских обстрелов за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получили ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение.

Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимых мер огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы. По данным разведки, 26 июня был уничтожен один и ранены двое оккупантов.

От начала текущих суток российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня, в том числе и из вооружения запрещенного к использованию.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД", в пригороде Авдеевки враг вел огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, 120-ти мм минометов, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Активизировался противник и недалеко от Водяного, применив при этом автоматические станковые гранатометы.

На все провокации захватчиков, наши подразделения оказывали оперативную и адекватный ответ из имеющегося штатного вооружения. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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