Несмотря на то, что боевые действия на востоке «несколько приостановлены», ситуация в районе ООС остается сложной - в ОРДЛО сосредоточено 38 тыс. оккупантов до 1000 бронированных машин и танков, 870 артиллерийских систем и других единиц вооружения.

Заместитель командующего Объединенными силами, генерал-майор Богдан Бондарь сообщил данные о численности оккупационных сил и военной техники на оккупированном Донбассе и в РФ, что представляет возможную угрозу для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бондарь сказал на брифинге по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

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По его словам, несмотря на то, что боевые действия на Донбассе «несколько приостановлены», ситуация в районе проведения ООС остается сложной.

«Выполняются задачи режима прекращения огня. Противник есть, он остается, он активно влияет на ситуацию на востоке Украины - это, прежде всего, силы и части 1-го и 2-го «армейских корпусов» на территории временно оккупированного Донбасса, в состав которых входят 12 боевых бригад и полков общей численностью около 38 тысяч боевиков, до 480 танков, около 500 единиц бронированных машин, 870 артиллерийских систем, минометов и другая военная техника и вооружение», - сообщил он.

Кроме того, по словам генерала, на территории РФ, непосредственно в Ростовской области на двух полигонах сосредоточено около 12 батальонных тактических групп и артиллерийская тактическая группа. «Они в случае обострения могут и не применяться, но такая угроза с территории РФ присутствует», - заявил Бондарь.

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

В частности, 6 сентября российские оккупанты грубо нарушили режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.

30 октября в 00: 28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины.

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Автор: Константин Гончаров