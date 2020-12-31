Пресс-секретарь Зеленского озвучила данные по потерям: по состоянию на 20 декабря в зоне проведения ООС погибли 49 человек, 45 из них - погибшие в начале перемирия.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что почти каждый день происходят нарушения объявленного в конце июля перемирия на Донбассе.

Об этом сообщила она на своей странице в Facebook.

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Однако, по ее убеждению, сложно представить, что наполненная оружием и взрывоопасными веществами территория в один момент «перестанет грохотать».

«Слово «мир» на Донбассе слышать чаще всего - от гражданских, и от военных. Куда ни глянь, у кого не спроси, все устали от жизни вблизи войны, которая приносит тоску, боль и бедность», - отметила Мендель.

Она напомнила, что 27 июля 2020 года на Донбассе начала действовать новая договоренность о всестороннем и всеобъемлющем режиме прекращения огня. Это самый длинный период тишины за шесть с половиной лет войны.

«Почти каждый день происходят нарушения перемирия. Это могут быть выстрелы, беспилотники, укрепления инженерных конструкций, минирования. Однако сложно представить, что наполненная оружием и взрывоопасными веществами территория в один момент перестанет грохотать. Здесь более 400 километров линии разграничения, где сходятся противоположные мировоззрения, страхи, злость, бессилие, бедность и разбитые надежды. А пропаганда здесь воспринимается как неоспоримый факт. И на мирной территории Украины ежедневно можно услышать взрывы или выстрелы. Как же этого избежать там, где идет война?» - добавила она.

Однако, по словам Мендель, несмотря на это, перемирие все же действует и дает результаты. По данным ОБСЕ, за 5 недель до его начала было зафиксировано более 18 тыс. нарушений, а 7 недель спустя - всего более тысячи. На 20 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил было 49 боевых потерь, 45 из них - погибшие в начале перемирия, и только четыре - после, а также 18 раненых.

По данным Генштаба, за этот же период 2019 года было 36 убитых и 129 раненых. В 2018 году - 51 убитый и 304 раненых. В 2017-м - 60 убитых и 308 раненых.

«Эти цифры свидетельствуют об одном – какими бы ни были провокации, соглашения о перемирии дают свои плоды. Мы все надеемся, что мир на Донбассе скоро наступит. Мира Украине! В этом году сделано множество добрых дел, одержано много побед ... И впереди еще достаточно вызовов, с которыми мы справимся. Мирного неба в новом году и будем добрее друг к другу», - резюмировала она.

Перемирие на Донбассе: что известно

22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

Однако штаб регулярно фиксирует обстрелы позиций Вооруженных сил. За прошедшие сутки, 30 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращение огня. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

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Автор: Константин Гончаров