Боевики на Донбассе применили запрещенное Минском оружие, ранены двое военных

Также за минувшие сутки были ранены двое захватчиков.

29 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещены к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ООС.

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Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич", недалеко от Хутора Вольный враг дважды обстреливал наши оборонительные укрепления применив станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На подступах к Крымскому и Луганскому противник неоднократно в течение суток открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, а защитников Южного захватчики обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Не было тишины и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид". Вблизи населенного пункта Березовое оккупанты сначала применили противотанковые ракетные комплексы, а впоследствии – автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. К вечеру противник активизировал свои огневые действия у Староигнатовки, где задействовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также против украинских воинов, которые держат оборону в пригороде Марьинки, захватчики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения.

Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия. По данным разведки, 29 июня наши защитники ранили двух захватчиков.

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