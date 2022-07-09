В ближайшие дни наступление российских войск станет невозможным.
Такое мнение высказал известный военный эксперт Олег Жданов.
По данным Олега Жданова, только за последние сутки ВСУ уничтожили шесть складов российских оккупантов – в Шахтерске, Новой Каховке, Снежном, Дебальцевом, Донецке и в Чернобаевке.
"При таком поражении тылов вести наступление в ближайшие дни станет практически просто невозможно", – заявил он.
"Пока что они сохраняют наступательные действия, штурмуют наши позиции за счет войсковых запасов… Но завтра их нужно будет откуда-то привезти, и это под огромным вопросом с учетом того, что мы наносим такое огневое поражение в ближайшем тылу войскам противника", – добавил Жданов.
Напомним, Олег Жданов рассказал о продвижении и успехах Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении: только за сутки украинские бойцы уничтожили четыре склада боеприпасов и два командных пункта оккупантов
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