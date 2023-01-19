На территории области взорвались 8 мин.

Сегодня российские оккупанты продолжили терроризировать Сумскую область. Рашисты в очередной раз обстреливали мирные населенные пункты из минометов.

О ситуации в области сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он рассказал, какая громада оказалась под обстрелами.

"Российские военные из минометов обстреляли Краснопольскую громаду. 8 мин взорвались на нашей территории", - отметил он.

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Кроме того, по словам главы ОВА, оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на приграничные территории области. В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Сумская область - ситуация в регионе

Как уже сообщал УНИАН, россияне постоянно обстреливают Сумщину. 9 января оккупанты нанесли 144 удара по Сумской области. Под обстрелами были Эсманская, Миропольская, Новослободская, Белопольская и Хотинская громады.

10 января рашисты сбросили с квадрокоптера взрывчатку. В течение того дня враг нанес 94 удара по четырем громадам области. Недавно оккупанты обстреляли детсад и школьный стадион. Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.

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