Под обстрелами были Эсманская, Миропольская, Новослободская, Белопольская и Хотинская общины.

В течение дня российские оккупанты нанесли 144 удара по пяти общинам Сумской области.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале. В частности, под обстрелами были Эсманская, Миропольская, Новослободская, Белопольская и Хотинская общины.

"Эсманскую общину враг обстрелял 4 раза из минометов, "Града" и ствольной артиллерии. Всего было 44 "прилета". В результате обстрела повреждены четыре частных дома местных, также школа и сельский клуб. Миропольская община: русские били из минометов и артиллерии. 42 "прилета" были на нашей территории. Вражеские снаряды повредили 5 жилых домов и местную ферму", - отметил Живицкий.

Видео дня

Новослободскую общину, по его словам, оккупанты обстреляли из минометов 120 мм калибра, зафиксировано 11 "прилетов".

По Белопольской общине, как проинформировал Живицкий, враг также бил из минометов, было 29 "прилетов". Взрывы разрушили один жилой дом. Людей на тот момент дома не было - это и спасло их жизни.

"Хотинская община: 18 вражеских мин разорвались на нашей территории. Во всех случаях - без жертв и пострадавших", - рассказал Живицкий.

Обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области российские захватчики обстреляли миссию ООН, которая везла гуманитарную помощь.

А в Сочельник русская армия атаковала одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго.

Кроме того, оккупанты обстреляли Соледар. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения.

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