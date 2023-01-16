Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.

В течение дня российские оккупанты нанесли 44 удара по приграничью Сумской области.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале. "Россияне в течение дня нанесли 44 удара по приграничью Сумщины. Под обстрелами были Белопольская, Хотинская, Середина-Будская и Краснопольская громады", - отметил он.

Так, Краснопольскую громаду враг обстрелял из минометов (12 "прилетов", а также сбросил с беспилотника две взрывчатки на ее территорию). Кроме того, по Белопольской громаде россияне также открывали минометный огонь - зафиксировано 15 "прилетов". Вследствие этого повреждена школа и гараж в селе Павловка.

Видео дня

"Середина-Будская община: был минометный обстрел со стороны России, 3 "прилета". По Хотинской противник стрелял из минометов, 14 "прилетов". В результате обстрела повреждены детсад и школьный стадион в Кондратовке", - рассказал председатель ОВА.

Живицкий уточнил, что во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.

Сумщина под ударом

Как известно, российские захватнические войска ежедневно обстреливают пограничные громады Сумской области из различных видов вооружения.

10 января оккупанты сбросили с квадрокоптера две взрывчатки на территорию области. Всего в те сутки они 94 раза ударили по громадам.

В конце 202 года захватчики обстреляли похоронную процессию в Знобь-Новгородской громаде.

Недавно житель города Шостка получил 15 лет заключения за передачу куратору из РФ данных относительно мест дислокации подразделений ВСУ.

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