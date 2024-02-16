В дальнейшем оккупанты будут продвигаться путем незначительных тактических достижений.

Ситуация в районе Авдеевки свидетельствует о том, что россияне не способны организовать и реализовать типичное окружение или охват войск Сил обороны на территории Украины.

Аналитики Институт изучения войны в своем отчете предполагают, что оккупанты будут продвигаться путем незначительных тактических достижений, а не с помощью более широких маневров. Последнее могло бы привести к более быстрому продвижению или уничтожению крупных группировок украинских Сил обороны.

В начале своего наступления в октябре 2023 года захватчики пытались окружить украинцев в Авдеевке, но постепенно перешли к ведению боевых действий в обход населенного пункта, поскольку не смогли реализовать необходимый для окружения быстрый маневр.

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В ISW пояснили, что "оперативное окружение" - это маневр, во время которого атакующие силы полностью окружают, а затем уничтожают группировку сил противника. В то время как "оперативный охват" - это маневр, во время которого атакующие силы пытаются обойти главные оборонительные сооружения врага, захватить объекты позади них и уничтожить защитников на их нынешних позициях.

"В Авдеевке российские войска не достигли ни того, ни другого. Захватчики неоднократно терпели неудачи в проведении операций по окружению или охвата украинских войск на протяжении всего полномасштабного вторжения в Украину. Зато в Авдеевке россияне совершили разворот, как и во время захвата Бахмута весной 2023 года. При этом российские войска пытались лишь обойти основные оборонительные позиции Украины для обеспечения тактических преимуществ, но не стремились к более масштабному уничтожению группировки Сил обороны", - отметили аналитики.

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За прошедшие сутки, 15 февраля, на фронте между ВСУ и российскими оккупантами произошло 95 боевых столкновений. Тяжелее всего нашим воинам на Марьинском и Авдеевском направлениях.

В ISW убеждены, что в случае оккупации Авдеевки, россияне не смогут быстро продвинуться и захватить крупные населенные пункты к западу от города. Войска агрессора понесли очень большие потери и для захвата новых территорий, им нужен длительный период восстановления и отдыха.

Сейчас оккупанты проводят тактическое окружение города, чтобы создать условия, которые заставят Вооруженные Силы Украины оставить свои позиции, однако наши войска оказывают ожесточенное сопротивление врагу.

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