Сегодня оккупанты жестко обстреляли Харьков.

27 февраля российские оккупанты устроили масштабную атаку на Харьков. В результате обстрела "Градами" погибли три мирных жителя и еще 14 ранены.

Внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в своем Telegram-канале, что вражеский снаряд попал в один из автомобилей, который стоял возле метро Киевская. В результате водитель и пассажиры погибли.

Еще одна мирная жительница получила выстрел в ногу. Она упала на землю, а горожане пытались затащить ее в укрытие.

Кроме того, люди, которые просто вышли на улицу за водой, также стали жертвами врагов. Их мертвые тела лежат прямо посреди улицы.

"Харьков орда хочет сравнять с землей. Видите москаля – уничтожайте, не берите в живых, они не достойны жить", - говорит пресс-служба ВСУ.

Отметим, российские оккупанты обстреливают также школы, жилые дома и местных жителей.

"Еще один акт геноцида украинского народа! Путин – военный преступник! Гореть тебе в аду", - добавили в ВСУ, сопроводив пост ужасающим видео.

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