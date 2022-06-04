Украинские они вывозят из города.

Российские захватчики завезли в школу №4 в Мариуполе пять тысяч российских учебников. Украинские они вывозят в Донецк.

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Оккупанты при поддержке "государственных волонтеров" продолжают уничтожать украинскую самоидентификацию детей в Мариуполе. В образовательную школу №4, запуск которой планируется в ближайшее время вчера завезено 5 тысяч учебников. Русский язык, русская литература, русская история, природа родного края (на русском) для начальной и средней школы", - говорится в сообщении.

По данным Андрющенко, оккупанты вывезли все украиноязычные учебники из школьной библиотеки, а также демонтировали все "умные доски" в школах. Все это направили в Донецк.

"Налогоплательщики Мариуполя вновь обеспечили повышение качества жизни дончан, теперь в образовании. Интересный факт. Количество учебников превышает количество детей школьного возраста, которые сейчас остаются в Мариуполе", - отметил советник мэра.

Ранее сообщалось, что российские захватчики открыли Мариупольскую общеобразовательную школу №65. Выпускникам обещают дипломы так называемой "ДНР". Также стало известно, что оккупанты продлили в Мариуполе учебный год.

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