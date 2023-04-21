Это единственный путь к тому, чтобы заморозить ситуацию и выдать, что это был такой план.

В России все чаще звучат заявления о прекращение "спецоперации", мол, это произойдет уже в скором времени - остался месяц-полтора.

В эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Андрей Юсов напомнил, что заявления с призывами прекратить "СВО" делал даже приближенный к Путину главарь "Вагнера" Евгений Пригожин. Однако он это говорит не только лично от себя, но и от своих "патронов, часть из которых обитает в кремлевских башнях".

"Они прекрасно понимают, что Российская империя - отсталая, деградирующая в современном виде не сможет долго вести эту войну. В геополитическом плане они уже проиграли ее с треском. Единственная возможность выйти из ситуацию - пытаться заморозить на имеющейся линии ситуацию и, использовав инструменты пропаганды и зомбирования собственного населения, объявить о том, что "таким был план", в 185+ тысяч уничтоженных рашистов - это тоже все было по плану", - отметил Юсов.

В этом и заключается логика заявлений высокопоставленных людей из окружения Путина относительно окончания войны. Однако у свободного мира-своя логика. Она заключается в освобождении всех территорий Украины к границам 1991 года.

Отдельно Юсов отметил, что у России нет масштабной схемы вербовки иностранных наемников до войны против Украины. Страна-оккупант рассчитывает на собственное население - Россия "одинока в этой ситуации". Личным составом ей не помогает никто из союзников.

Пригожин заговорил об окончании войны

Как сообщал УНИАН, главарь частной военной кампании "Вагнер" Евгений Пригожин внезапно призвал Кремль объявить об окончании войны. Он считает необходимым уже закрепиться на временно оккупированных территориях Украины.

По его словам, сейчас российским войскам остается "намертво закрепиться, закогтись на тех территориях, которые уже есть". При этом он заявил, что "если раньше Украина была частью бывшей России, то теперь это абсолютно национально-ориентированное государство", что является проблемой.

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