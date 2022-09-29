Три человека были ранены, но один из них скончался в больнице.

Российские захватчики за текущие сутки выпустили почти 200 мин и снарядов по Сумщине, есть жертвы.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"За день российские подонки выпустили по территории области почти 200 мин и снарядов", - отметил он.

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В частности, оккупанты "били чуть ли не по всей границе, по гражданским объектам на территории Белопольской, Знобь-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской, Краснопольской, Середино-Будской территориальных общин и окрестностей села Юнаковка".

"Приходы были из ствольной артиллерии, минометов и САУ", - добавил Живицкий.

В то же время, в результате одного из обстрелов три человека ранены, один от тяжелых ран скончался в больнице.

"Повреждены линии электропередач и сети Интернет в ряде населенных пунктов. В результате обстрела окрестностей села Павловка повреждены 5 жилых домов", - добавил председатель ОВА.

Авиаудар по больнице на Сумщине

Россияне нанесли авиаудар по больнице Великописаревской общины на Сумщине.

"Авиаудар по больнице Великописаревской общины. Россияне продолжают цинично обстреливать гражданскую инфраструктуру Сумщины – сегодня после 9 утра российская вражеская авиация, не пересекая границу Украины, обстреляла больницу", - заявил Живицкий.

В результате инцидента помещение больницы разрушено, есть пострадавшие среди людей.

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