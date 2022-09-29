Российские захватчики за текущие сутки выпустили почти 200 мин и снарядов по Сумщине, есть жертвы.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.
"За день российские подонки выпустили по территории области почти 200 мин и снарядов", - отметил он.
В частности, оккупанты "били чуть ли не по всей границе, по гражданским объектам на территории Белопольской, Знобь-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской, Краснопольской, Середино-Будской территориальных общин и окрестностей села Юнаковка".
"Приходы были из ствольной артиллерии, минометов и САУ", - добавил Живицкий.
В то же время, в результате одного из обстрелов три человека ранены, один от тяжелых ран скончался в больнице.
"Повреждены линии электропередач и сети Интернет в ряде населенных пунктов. В результате обстрела окрестностей села Павловка повреждены 5 жилых домов", - добавил председатель ОВА.
Авиаудар по больнице на Сумщине
Россияне нанесли авиаудар по больнице Великописаревской общины на Сумщине.
"Авиаудар по больнице Великописаревской общины. Россияне продолжают цинично обстреливать гражданскую инфраструктуру Сумщины – сегодня после 9 утра российская вражеская авиация, не пересекая границу Украины, обстреляла больницу", - заявил Живицкий.
В результате инцидента помещение больницы разрушено, есть пострадавшие среди людей.