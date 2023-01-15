В облсовете отмечают, что сегодня в городе "очень громко".

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский призывает жителей Херсона без острой необходимости не находиться сегодня на открытых пространствах.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня в Херсоне очень громко. Без острой необходимости лучше не находиться на открытых пространствах", - подчеркнул Соболевский.

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Ситуация в Херсоне:

15 января, Янушевич сообщил, что за прошедшие сутки российские оккупанты 76 раз атаковали Херсонскую область. В результате обстрела два человека были ранены.

Также стало известно, что в Херсонской области двое мужчин погибли из-за мины, оставленной российскими оккупантами. Янушевич отметил, что минная опасность на Херсонщине остается чрезвычайно высокой.

Также известно, что российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно захваченной территории Херсонской области. Они инвентаризируют имущество местных частных предпринимателей с последующей так называемой "национализацией".

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