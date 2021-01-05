За прошедшие сутки, 4 января, в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня.
Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения ООС.
Читайте такжеБоевики отрыли огонь вблизи Водяного и Луганского – штаб ООСТак, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Водяного и Лебединского российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи населенного пункта Гнутово противник дважды открывал огонь не только из гранатометов, но и из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского вооруженные формирования Российской Федерации совершили несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.
"Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", - сообщили в штабе.
От начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина.
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