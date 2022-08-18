"Работу" в якобы массажном салоне предлагают несовершеннолетним девушкам-абитуриенткам.

Российские оккупанты и их ставленники открыли бордель в фейковом университете захваченного Мелитополя и вербуют на "работу" девушек-абитуриенток.

Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

В распоряжении журналистов появилось видео беседы абитуриентки и "проректора" Виктора Супруна. Во время разговора девушка замечает, что хотела бы стать педагогом и работать с детьми, но ставленник оккупантов заявляет, что на одно "государственное место" в фейковом вузе якобы претендуют трое людей.

Мужчина предлагает девушке две альтернативы - обучение по контракту, или работа в борделе, который замаскировали под "массажный салон". По его словам, клиенты в "салоне массажа и солярия" постоянные, работы не много, навыков не нужно, всему обучают в процессе работы. За согласие работать там он пообещал посодействовать бесплатному обучению девушки.

В то же время абитуриентка отметила, что предложение необходимо обдумать. Ответ "проректора" не устроил, поэтому он прибег к давлению.

"Уже нет времени думать. Желающих очень много", - заявил коллаборант.

Как сообщал УНИАН, 17 августа сильный взрыв прогремел в центре Мелитополя, где размещена одна из комендатур оккупантов.

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