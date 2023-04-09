В Запорожской области оккупанты нарыли множество окопов, опасаясь украинского наступления.

Установленный российской армией рекорд на самый длинный окоп будет их последней "победой". Об этом заявила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Ну, хоть в чем-то у них победа будет. Других побед не будет. Пусть будут рекордсменами по окопам", – заявила Гуменюк.

Россияне окапываются на юге

В ожидании украинского контрнаступления российские оккупанты активно роют окопы и обустраивают инженерные заграждения на направлениях вероятных ударов.

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Как показывают разведданные, оккупанты относятся к угрозе очень серьезно. Окопы роют не только в близи к передовой, но также вокруг Мариуполя и даже в Крыму, который сейчас является дальним тылом россиян.

Особенно впечатляет огромный 70-километровый окоп, которые россияне вырыли в Запорожской области. Он тянется от окраин Мелитополя до района северо-западнее Бердянска.

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