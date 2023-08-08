Основной причиной паники в российских спецслужбах сейчас являются морские дроны.

Вечером 7 августа в Крыма в очередной раз произошел переполох из-за морского беспилотника. В панике россияне перекрыли движение по Крымскому мосту более чем на час.

По данным "Базы", движение остановили в 22:15. Одно из гражданских судов передало информацию, что в акватории Черного моря плавает неизвестный объект, похожий на надводный беспилотник.

Сотрудники спецслужб перекрыли мост и проверили информацию, однако она не подтвердилась. В 23: 31 движение по Крымскому мосту возобновили.

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Крымский мост под атакой

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уже дважды были "прилеты" по Крымскому мосту. 8 октября 2022 года на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар, в РФ заявили, что на мосту взорвался грузовик, в результате загорелся железнодорожный поезд. Также по мосту ударили 17 июля, в результате чего была уничтожена часть, где передвигается автомобильный транспорт.

В обеих операциях по подрыву Керченского (Крымского) моста принимали представители Службы безопасности Украины. После "инцидента" появилась информация о том, что Крымский мост дополнительно огородили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями.

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