Россияне понимают, что происходит на полуострове, считает Данилов.

Из-за "бавовны" на 54% уменьшилось по сравнению с прошлым годом количество россиян, желающих ехать отдыхать во временно оккупированный украинский Крым.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона. И это при тотальной цензуре в российских медиа относительно событий на Крымском полуострове.

"На самом деле, информационная блокада, которая устроена россиянами непосредственно для россиян, она периодически прорывается. То, что есть на территории Крыма, события, которые есть на территории Крыма, они доходят до граждан Российской Федерации. Хочу заметить, что по тем данным, которыми мы располагаем, на 54% уменьшилось количество посещающих Крымский полуостров по сравнению с прошлым годом", - сказал Данилов.

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По его словам, это говорит о том, что россияне понимают, что происходит на полуострове. "Это говорит о том, что не так уж много желающих ехать отдыхать в так называемый "наш Крым" ... Крым точно будет наш - никакого отношения к Российской Федерации иметь не будет. И мы готовимся всеми силами для того, чтобы это случлилось как можно скорее", - заявил Данилов.

Деоккупация Крыма: последние новости

Как известно, в июле главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что твердо решил освободить Крым от россиян, несмотря на возможное несогласие стран-партнеров. По его словам, он сделает это, как только будет возможность.

Через некоторое время полковник ВСУ, эксперт Роман Свитан, комментируя взрывы на полуострове, сказал, что они подтверждают высказывания Залужного по освобождению Крыма от российских оккупантов.

Полковник напомнил об ударе по Крымскому мосту и массированной атаке дронов по российским военным объектам на полуострове. Он назвал это возможным "формированием поля боя" для освобождения Крыма.

В конце июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские силы зайдут на территорию Крыма уже "в скором времени".

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