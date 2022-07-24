На данный момент работает несколько военно-патриотических лагерей в отжатых оккупантами агропредприятиях Мариупольского района, где подростков учат обращаться с оружием и ненавидеть Украину.

Оккупанты вовсю милитаризируют подростков в Мариуполе. Это все напоминает настоящий "Путинюгенд".

Президент ООО "Мариупольское телевидение" Николай Осыченко показал видео, где подростки маршируют по городу под военные песни Советского Союза.

По его словам, на данный момент работает несколько военно-патриотических лагерей в отжатых оккупантами агропредприятиях Мариупольского района, где подростков учат обращаться с оружием и ненавидеть Украину.

"Ни какую мирную жизнь оккупант налаживать не собирается, идет планомерная подготовка молодой поросли для мобилизации. Страшно то, что это наши украинские дети, многие из которых стали сиротами за первые месяцы войны", - написал Осыченко.

24 июля появилась информация, что нетрезвые рашисты бросили гранату во двор к мирным жителям Мариуполя - есть раненые.

Также недавно сообщалось о бешеных ценах на пищевые продукты в Мариуполе.

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