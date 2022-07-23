Оккупанты продают мариупольцам продукты с наценкой в 200-300%.

В Мариуполе оккупанты продают местным жителям продукты с наценкой в 200-300%.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Питьевая вода на разлив по 4 грн за литр. 25 гривень за буханку обычного хлеба. Кило мяса - 500 гривень, а десяток куриных яиц - 45 гривень. Такова ценовая политика оккупантов в Мариуполе", - говорится в сообщении.

Такие цены шокируют, ведь в самом городе почти нет работы.

"Таким образом российские оккупанты и их пособники, с одной стороны, подталкивают людей идти на унизительные и опасные работы по разминированию территорий и уборку завалов, а с другой - просто обворовывают и без того измученное население", - пояснили в горсовете.

Как сообщал УНИАН ранее, потребительская корзина на временно оккупированных территориях Луганской области почти на 40% дороже, чем на подконтрольной правительству территории.

В частности, значительно дороже украинские такие продукты потребительской корзины: картофель – на 45,44%, масло подсолнечное – на 44,95%, лук репчатый – на 44,47%, яйца куриные – на 42,79%, морковь – на 39,99%, птица (тушка куриная) – на 39,36%, свинина – на 31,99%, свекла – на 29,14%, макаронные изделия – на 22,34%.

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